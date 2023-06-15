В Калужской области на территории бывшего завода резиновой обуви произошел пожар

Горит мусор

ТАСС, 14 июня. В Малоярославце Калужской области произошел пожар на территории бывшего завода резиновой обуви. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель ЕДДС города.

"Горит мусор, но там емкости какие-то, покрышки. Пожар происходит на бывшем заводе резиновой обуви, его площадь 150 м на 5 м. А за забором этого завода находится промзона депо", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на территории частной промзоны в Малоярославце зафиксировано возгорание покрышек, пластика и мусора.

Как написал в своем Telegram-канале глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов, горит склад мусора на частной территории, сотрудников МЧС пытались не пустить, но после сильного возгорания пожарным открыли ворота. "За территорией находятся склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС) РЖД. Угрозы перехода пламени нет. Все оперативные службы на месте", - написал он.

Позже стало известно о локализации возгорания.

По словам Парфенова, власти не оставят без внимания ситуацию с недопуском пожарных. "В прошлом году поступали жалобы на заезд большегрузных тентованных машин на данную территорию. Административная комиссия совместно с полицией выезжали, проводили проверку, но масштабы сегодня наводят на мысль другую. На данной территории работает много граждан из зарубежья, которые, увидев стражей порядка, разбежались. Сотрудники полиции на месте проводят все необходимые мероприятия", - написал он.

Ранее представитель ЕДДС сообщала, что огонь зафиксирован на предприятии "Ремдепо", но прибывшие на место расчеты уточнили место возгорания. По ее словам, сообщение о пожаре поступило в 20:23 мск.