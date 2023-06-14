Мэр Новой Каховки заявил, что жители затопленных территорий не хотят уезжать

Владимир Леонтьев отметил, что до начала специальной военной операции население города составляло до 74 тыс. населения, на данный момент в городе осталось около 26 тыс. жителей

ТАСС, 14 июня. Жители Новой Каховки не желают уезжать с затопленных территорий, власти отмечают тренд на возвращение населения. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Людей мы не можем вытащить непосредственно с затопленных [территорий]. Туда доставляем прямо продукты питания, инсулин, медикаменты, врачей туда возим на лодках сейчас", - сказал он.

Леонтьев отметил, что до начала специальной военной операции население Новой Каховки составляло до 74 тыс. населения, на данный момент в городе осталось около 26 тыс. жителей. Однако, заверил он, люди хотят вернуться, и со временем эта тенденция не пропадает.

"Тренд - возврат. Есть до сегодняшнего дня", - подчеркнул Леонтьев.

Глава Новой Каховки также добавил, что в мае жителям выдали более 11 тыс. двойных наборов гуманитарной помощи - с гигиеной и продуктами питания.