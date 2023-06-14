В Сочи восстановили поврежденные при непогоде водоводы

Давление в системе водоснабжения окончательно стабилизируется к утру 15 июня

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы завершили аварийно-восстановительные работы на трех поврежденных в результате непогоды магистральных водоводах в микрорайоне Мацеста в Сочи, проводится наполнение системы водоснабжения, давление восстановится к утру. Об этом сообщили журналистам в ситуационном центре водоканала города Сочи.

"Специалисты водоканала успешно восстановили три магистральных водовода, ранее поврежденных в результате непогоды. Весь необходимый комплекс восстановительных мероприятий был выполнен на пять часов ранее озвученного времени. В общей сложности на разных участках местности было переложено порядка двухсот метров трубопроводов различного диаметра. В данный момент производится наполнение системы водоснабжения микрорайона Мацеста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что давление в системе водоснабжения микрорайона окончательно стабилизируется к утру 15 июня.

В ночь на среду в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, течением рек на улицы города нанесло ветки деревьев и мусор. Был поврежден газопровод, частично нарушено электроснабжение.

Власти Сочи ввели режим ЧС локального характера в Хостинском районе города, к середине дня реки вернулись в русло, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил в сжатые сроки навести санитарный порядок, чтобы к четвергу ничто не напоминало о последствиях непогоды. В целях безопасности купание на пляжах запрещено. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, туроператоры не получают запросов от отдыхающих на отмену броней на курортах в Сочи в связи с непогодой.