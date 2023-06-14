Обвиняемая в производстве наркотиков художница из РФ подверглась насилию в СИЗО Стамбула

Арзу Гусейнова с 2021 года находится в турецкой тюрьме

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская художница Арзу Гусейнова, которую турецкие власти обвиняют в производстве наркотиков, подверглась насилию в стамбульском СИЗО. Об этом сказано в обращении генеральному консулу РФ в Стамбуле Андрею Буравову от вице-президента Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В связи с обращением родителей гражданки РФ Гусейновой Арзу Джаваншировны в адрес Международного комитета защиты прав человека с информацией об угрозе жизни и здоровью их дочери со стороны других заключенных и нарушении прав их дочери при содержании в СИЗО г. Стамбула, в котором они указывают на то, что в следственном изоляторе жизни их дочери угрожали две сокамерницы, потенциально против нее применяли физическую силу. С их слов сообщить более подробную информацию об оказании противозаконного давления на нее она по телефону опасается, но готова предоставить ее сотруднику консульской службы при посещении им исправительного учреждения", - отмечается в документе.

Правозащитник просит также генконсула принять оперативные меры по защите жизни россиянки, связаться с руководством следственного изолятора с просьбой о переводе ее на безопасное содержание до консульского визита, провести оперативную проверку информации о нарушении прав Гусейновой.

Гражданка России с 2021 года находится в турецкой тюрьме. Она должна была лететь из Стамбула в Тбилиси, но билет аннулировали из-за антикоронавирусных ограничений. Однако багаж художницы отправили в Грузию по ошибке, через некоторое время его привезли назад в Стамбул и обнаружили в нем кокаин.

Родственники Гусейновой полагают, что наркотики девушке подбросили.