Дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины на жену и дочь в Москве

Расследование находится на контроле Зюзинской межрайонной прокуратуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после нападения мужчины с ножом на жену и дочь на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Расследование находится на контроле Зюзинской межрайонной прокуратуры.

Днем 14 июня 2023 года мужчина 1974 года рождения в квартире на улице Южнобутовской в результате бытового конфликта ножом ранил свою жену и дочь. Потерпевшие смогли оказать активное сопротивление, выбраться из квартиры и скрыться, а после обратиться за помощью. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленник находится в больнице с травмами "различной степени тяжести" после падения с шестого этажа.

"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и медико-криминалистическая", - добавили в главке. В прокуратуре уточнили, что накануне происшествия пострадавшая сообщила супругу о своем решении развестись.