В Пермском крае произошел взрыв газа

Пострадал один человек

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Красновишерск Пермского края, пострадал один человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красновишерск, ул. Лоскутова поступило 14 июня 2023 года в 22:10 (20:10 мск) от диспетчера ЕДДС Красновишерского городского округа", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, по прибытии пожарных расчетов, было зафиксировано разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами, горели домашние вещи. Пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован в 22:20 (20:20 мск). На месте тушения работали 12 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС России.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе пять детей, еще двух человек с четвертого этажа спасли пожарные по автолестнице. В результате ЧП один человек пострадал.

В настоящее время специалисты ГУ МЧС России проводят проверочные мероприятия, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.