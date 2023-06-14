Власти Греции не могут подтвердить, что на перевернувшемся судне было 750 мигрантов

На текущий момент известно общее число людей, которые были найдены мертвыми, и количество спасенных, доставленных в больницы и другие структуры системы гражданской обороны, уточнили в правительстве страны

АФИНЫ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Греции не может подтвердить, что на перевернувшемся в Ионическом море судне было 750 мигрантов, как сообщали СМИ со ссылкой на спасенных. Об этом заявил в среду в эфире телеканала ERT официальный представитель технического правительства Греции Илиас Сиакандарис.

Он отметил, что информация о 750 мигрантах, находившихся на борту судна, широко распространилась, но ни у кого нет возможности ее проверить. "Цифра в 700-750 человек поступила к нам в качестве информации из Координационного центра [по спасению нелегальных мигрантов] в Риме, - сказал представитель кабмина. - Но мы не можем знать, были ли на борту 750 человек. Мы не можем и сказать, что их было намного меньше или намного больше. То, что нам известно на текущий момент, - это общее число людей, которые были найдены мертвыми, и количество спасенных, которые были доставлены в больницы и другие структуры системы гражданской обороны".

Как информировал ранее телеканал ERT-News, по меньшей мере 78 мигрантов утонули в среду в Ионическом море при крушении рыболовецкого судна в международных водах в 47 морских милях к юго-западу от городка Пилос на полуострове Пелопоннес. 104 человека были спасены. Телеканал привел данные Международной организации по миграции, согласно которым на борту судна, вышедшего, вероятно, четыре дня назад из Тобрука, находились не менее 400 человек. В свою очередь новостной портал Newsit привел утверждения спасенных о том, что на судне находились 750 человек. Греческие СМИ утверждали, что в трюмах судна перевозчики заперли много женщин и детей.

Подробности ЧП

Сиакандарис сообщил, что после извещения Координационного центра в Риме судно было обнаружено в международных водах вертолетом Агентства ЕС по безопасности внешних границ и греческим вертолетом. Несколько раз судну предлагали помощь, но его команда от нее отказывалась, заявляя, что у нее нет проблем и она продолжит путь в Италию. Команда запросила только еду и воду, которые ей дважды передавали с проходивших поблизости судов. "Позднее человек по спутниковому телефону заявил, что на судне имеется поломка и двигатель остановлен, - сказал представитель кабмина. - К судну стал очень медленно подходить катер Береговой охраны Греции, как это делается в таких случаях, и с него увидели, что судно, где было довольно много людей на верхней палубе, и поэтому центр тяжести у него был довольно высоко, начало резко наклоняться влево, а затем взяло очень сильный правый крен, который и опрокинул судно. <…> Но мы не знаем, что было в трюме. Мы не знаем, был заперт трюм или нет. Но мы знаем тактику большого числа перевозчиков людей, которые ради контроля и спокойствия на таких судах запирают людей на замок, ограничивают перемещения людей внутри судна".

По словам Сиакандариса, в настоящее время невозможно сказать, что происходит с этим судном. "Стоит напомнить, что район, где он затонул в международных водах, расположен в Ионической впадине, где самые глубокие воды всего Средиземноморья", - сказал представитель правительства. Ионическая впадина в своей северной части достигает глубины 4 000 - 4 500 м.

Трехдневный траур

В связи с гибелью мигрантов правительство Греции объявило в среду трехдневный траур. Приостанавливаются предвыборные мероприятия, которые проводятся в стране в связи с предстоящими 25 июня парламентскими выборами. Ожидается, что могут быть отложены телевизионные дебаты политических лидеров, запланированные на 15 июня. По информации портала Newsit, межпартийная комиссия соберется в 11:00 по местному времени (совпадает с мск) в четверг, чтобы принять окончательное решение.