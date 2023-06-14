14 июня, 20:55,
обновлено 14 июня, 21:36
Военная операция на Украине

На всей территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Предыдущее предупреждение прозвучало примерно в 20:10 мск и длилось около получаса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Предыдущее предупреждение, охватывавшее всю страну, было объявлено примерно в 20:10 мск и продлилось около получаса.

Спустя примерно полчаса тревогу отменили в большинстве регионов страны. По состоянию на 00:30 мск, предупреждение действует только в Днепропетровской и Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

В новость были внесены изменения (00:35 мск) - добавлена новая информация. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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