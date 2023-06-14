На всей территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Предыдущее предупреждение прозвучало примерно в 20:10 мск и длилось около получаса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предыдущее предупреждение, охватывавшее всю страну, было объявлено примерно в 20:10 мск и продлилось около получаса.

Спустя примерно полчаса тревогу отменили в большинстве регионов страны. По состоянию на 00:30 мск, предупреждение действует только в Днепропетровской и Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

В новость были внесены изменения (00:35 мск) - добавлена новая информация.