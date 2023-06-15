Таможня Канады изъяла крупнейшую в своей истории партию метамфетамина

Криминальные элементы пытались вывезти наркотики из Канады в Австралию под видом масла канолы, уточнили в погранслужбе

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Пограничная служба Канады за последние полгода не допустила вывоза из страны свыше 6,3 тонны метамфетамина, в том числе единовременно изъяв у контрабандистов крупнейшую в своей истории партию этого наркотика весом почти 3 тонны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

В документе отмечается, что криминальные элементы пытались вывезти наркотики из Канады в Австралию через таможню в тихоокеанской провинции Британская Колумбия под видом масла канолы, которая массово выращивается в североамериканской стране. Наркотические вещества были упакованы в тару, предназначенную для масла.

Всего сотрудники таможни с декабря 2022 года по май этого года задержали четыре партии наркотических веществ. Вес самой большой партии наркотиков составил 2,9 тонны. "Это является крупнейшей конфискацией метамфетамина, проведенной погранслужбой Канады на сегодняшний день", - сказано в заявлении.