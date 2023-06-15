14 июня, 22:23,
обновлено 14 июня, 23:38

Экстренные службы проверили информацию о возможном возгорании в здании Общественной палаты

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В электрощитовой произошло короткое замыкание

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Короткое замыкание в электрощитовой произошло в здании Общественной палаты РФ. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Проверка здания завершена, источника возгорания не обнаружено. В электрощитовой произошло короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.

В здании наблюдается небольшое задымление. Пострадавших в результате инцидента нет, в помещении находятся только сотрудники охраны.

Ранее в экстренных службах сообщили о поступлении сигнала о возгорании в административном здании.

"Поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: Миусская площадь, дом 7, строение 1", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находятся Общественная палата РФ и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

В новость были внесены изменения (02:38 мск) - добавлена информация о завершении проверки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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