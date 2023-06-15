ВСУ выпустили девять снарядов по двум районам Донецка

Это второй обстрел города за три часа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ночью в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно данным, обстрел произошел в 01:50 мск со стороны населенного пункта Карловка. Снаряды упали в Петровском и Кировском районах Донецка. "Выпущено 9 снарядов калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

Это второй обстрел Донецка за три часа. Около 22:35 в среду ВСУ также обстреляли Куйбышевский район, где упало шесть снарядов.