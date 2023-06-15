СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Согласно предварительным данным, сработала система ПВО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Одессе, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится.

Спустя примерно полчаса агентство РБК-Украина сообщило, что в городе произошла еще одна серия взрывов.

В настоящее время в 12 регионах Украины, в том числе в Одесской области, объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

В новость были внесены изменения (04:08 мск) - добавлена новая информация.