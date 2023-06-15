В Олекминском районе Якутии тушат лесной пожар

Его площадь составила 70 га

ЯКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара, обнаруженного в среду в 30 км от села Бирюк Олекминского района Якутии, составила по состоянию на утро четверга 70 га, сообщили в Минэкологии республики.

"Всего действует и обслуживается один лесной пожар с общей площадью 70 га. Ландшафтных (природных) пожаров не зарегистрировано", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Как уточнили в министерстве, лесной пожар был обнаружен 14 июня при авиапатрулировании на площади 5 га с переходами на верховой пожар в 30 км от села Бирюк Олекминского района. С вертолета Ми-8 незамедлительно были высажены парашютисты-десантники авиационной базы охраны лесов, добавили в пресс-службе.

"В данный момент лесной пожар тушится силами 43 бойцов, из них 33 сотрудника парашютно-десантной службы Авиалесоохраны и 10 сотрудников лесной охраны. Непосредственно на пожаре они работают со средствами пожаротушения, т. е. мотопомпы, бензопилы, зажигательные аппараты, ранцевые огнетушители, лопаты, топоры - все необходимые средства для ликвидации огня", - добавили в министерстве.

С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 34 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 2 226,4 га, 42 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на общей площади 1 280,4 га.