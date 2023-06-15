В Красноярске супруги-закладчики получили семь лет колонии

Они выдавали героин за прах собаки

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил семейную пару, выдавших 0,5 кг героина за прах собаки, к семи годам колонии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В сентябре 2022 года полиция в Красноярске остановила машину. Инспекторы обратили внимание, что водитель и его жена - пассажирка автомобиля - сильно нервничают. При разбирательстве полицейские увидели пакет, торчащий из женской сумки. Девушка пояснила правоохранителям, что это прах ее собаки. Однако вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая установила, что содержимым упаковки был героин общей массой около 0,5 кг.

"Октябрьский районный суд в Красноярске вынес приговор семейной паре, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков. <…> Рассмотрев материалы дела, суд признал супругов виновными в инкриминируемом деянии и назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его подельнице - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что супруги были оптовыми закладчиками. Они получали наркотики, которые затем размещали в тайниках для их реализации.