Открывший огонь на базе в Японии солдат сделал это после того, как его отчитал инструктор

Погибли два человека

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Молодой солдат, устроивший стрельбу на военной базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу, открыл огонь после того, как его отчитал инструктор. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 18-летний военнослужащий молча открыл огонь по сослуживцам после того, как его отчитал инструктор в ходе учений на стрельбище. В результате происшествия от полученных ран скончались два человека, включая инструктора. Еще один военнослужащий находится в больнице. При этом на допросе молодой человек подчеркнул, что не собирался убивать сослуживцев.

В среду 18-летний военнослужащий Сил самообороны Японии открыл огонь по сослуживцам из автоматической винтовки во время стрельб на полигоне в префектуре Гифу. Он был задержан на месте. Руководство Сил самообороны страны принесло извинения за случившееся, пообещав сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем. Вместе с тем на военных объектах Сил самообороны по всей стране временно приостановили проведение стрельб и учений на полигонах с применением боевых патронов.