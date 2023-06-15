В Приангарье задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку

ТАСС, 15 июня. Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где 62 человека отравились шаурмой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске <…>, где с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). "Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших", - пояснили в ведомстве.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе 5 детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. Все они были госпитализированы. По данным регионального Роспотребнадзора, было зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции. Свою проверку организовала прокуратура Иркутской области. Утром 15 июня количество пострадавших выросло до 62 человек. Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Заведение временно закрыли.