В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за ДТП затруднено движение

Водителей просят выбирать пути объезда

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, дом 26 затруднено из-за ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК (в районе улицы Сущевский Вал, дом 26) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжую часть. <...> Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.