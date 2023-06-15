В Индии из-за приближающегося циклона "Бипарджой" эвакуировали порядка 74 тыс. человек

В прибрежных районах отменили 76 поездов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /ТАСС/. Около 74 тыс. человек перемещены в лагеря временного размещения из прибрежных районов индийского штата Гуджарат в преддверии удара циклона "Бипарджой", который ожидается в ближайшие часы. Как сообщают власти штата на своей странице в Twitter, также эвакуировано порядка 51,5 тыс. голов крупного рогатого скота - буйволов и коров.

Власти рассылают инструкцию для жителей прибрежных регионов о том, какие меры следует принять для сохранения имущества и где находятся лагеря временного размещения.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон, согласно расчетам, подойдет вплотную к берегу между 16:00 и 20:00 в четверг (13:30-17:30 мск).

В различных прибрежных районах развернуты 18 подразделений Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, 12 подразделений Сил реагирования на стихийные бедствия штата Гуджарат, 115 групп государственного дорожно-строительного департамента и 397 групп государственного управления электроснабжения.

Рыбакам запрещено выходить в море. Отменено 76 поездов в прибрежных районах. Два самых известных исторических индуистских храма Гуджарата - храм Дваркадхиш и храм Сомнатх - в четверг закрыты для верующих.

Циклон "Бипарджой" (в переводе с языка бенгали - "бедствие", "горе") образовался над Аравийским морем, это первый мощный циклон в регионе в текущем году. Он смещается на прибрежные районы Западной Индии и Юго-Восточного Пакистана.