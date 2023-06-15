15 июня, 04:17,
обновлено 15 июня, 04:43
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области после взрывов зафиксировали повреждения промышленных объектов

Два из них расположены в Кривом Роге, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Промышленные объекты повреждены в Днепропетровской области Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"[Попадания] в промышленные объекты в Днепропетровской области", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава областной администрации Сергей Лысак со своей стороны сообщил, что два поврежденных промышленных предприятия расположены в Кривом Роге. На обоих объектах возникли пожары.

Ночью воздушная тревога объявлялась в 12 регионах Украины. Не менее трех взрывов произошло в Харькове, пять серий взрывов прогремело в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. В частности, глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе и попросил местных жителей не выкладывать в социальные сети фотографии и видеозаписи последствий. 

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