В Куйбышеве Новосибирской области восстановили водоснабжение после аварии на сетях

Причиной аварии стал прорыв

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Водоснабжение города Куйбышева в Новосибирской области, где проживают свыше 40 тыс. человек, восстановлено после аварии на сетях. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава Куйбышевского района Олег Караваев.

"Мы воду запустили, в городе вода есть, уже в вечернее время все люди были обеспечены водой без всяких проблем", - сказал Караваев, уточнив, что авария, ставшая причиной отключения воды, устранена.

Накануне в областной прокуратуре сообщили, что жители Куйбышева остались без воды в результате прорыва сетей, прокуратурой организована проверка.

Куйбышев считается одним из старейших городов Новосибирской области. Находится на берегу реки Омь в 316 км от административного центра региона - Новосибирска.