В Хакасии осудили офицера полиции за продажу информации украинскому магазину наркотиков

Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы

ТАСС, 15 июня. Верховный суд Хакасии приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы подполковника полиции, одного из руководителей управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД за продажу служебной информации украинскому интернет-магазину наркотиков, получение взятки и хранение наркотиков. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"В Хакасии УФСБ совместно с ОРЧ СБ (оперативно-разыскная часть собственной безопасности - прим. ТАСС) МВД пресечена противоправная деятельность одного из руководителей отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел. <…> Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции", - говорится в сообщении.

35-летний полицейский обвинялся в разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ), хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ). Полицейский вину свою признал и заключил досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что полицейский за денежное вознаграждение предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков, сведения о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия. Также в ходе обыска в доме бывшего полицейского были обнаружены и изъяты наркотики синтетического происхождения в крупном размере.