На внутренней стороне 41-го км МКАД загорелся грузовой автомобиль

Движение затруднено

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Движение транспорта на внутренней стороне 41-го км МКАД после развязки с Калужским шоссе затруднено из-за загоревшегося грузового автомобиля. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 41-го км МКАД (после развязки с Калужским шоссе) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших уточняются.