В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Среди них годовалый ребенок

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Два человека, включая годовалого ребенка, погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Новоильинский Пермского края. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нытвенский городской округ, поселок Новоильинский, улица Заречная, поступило 15 июня 2023 года в 01:38 (14 июня, 23:38 мск). По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение кровли по всей площади. К сожалению, в результате пожара обнаружены погибшие (бабушка 1968 года рождения и внук 2022 года рождения)", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 02:10 (00:10 мск). Предварительная площадь пожара - 150 кв. м. На месте ЧП работали восемь человек личного состава и две единицы техники личного состава МЧС России. Известно, что в доме всего восемь квартир, в двух из них проживали люди, остальные были нежилые. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на свежий воздух была выведена женщина.

В настоящее время сотрудники ведомства, а также Следственного управления СК России по Пермскому краю проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.