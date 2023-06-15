В реке Лена после столкновения танкеров не обнаружили превышения содержания нефтепродуктов

В Роспотребнадзоре использовать воду ниже по течению от места аварии для питья и хозяйственно-бытовых нужд временно запретили

ТАСС, 15 июня. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в реке Лене в Иркутской области после столкновения двух танкеров. Об этом в четверг говорится в сообщении регионального управления ведомства.

"В связи с загрязнением нефтепродуктами акватории реки Лена вследствие столкновения танкеров управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведен забор и исследование проб воды ниже по течению от города Киренска, в районе четырех населенных пунктов. По результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов в реке не установлено", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Роспотребнадзоре заявили о "недопустимости использования для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из Лены ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации".

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.