15 июня, 05:14

СК возбудил дело после гибели женщины при падении строительного крана в Новосибирске

Инцидент произошел в Октябрьском районе города

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело завели по факту гибели крановщицы при падении башенного крана на строительной площадке жилого комплекса в Новосибирске. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале управления СК России по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана", - говорится в сообщении. По предварительным данным, утром в четверг на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъемного крана. Сотрудник прокуратуры Октябрьского района выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС рассказали, что кран упал на припаркованные автомобили. В пресс-службе областного Минздрава уточнили, что других пострадавших из-за падения крана нет. Из-за инцидента повреждения получили восемь автомобилей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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