Kyodo: в Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

По данным агентства, Маниву Кодзи, ранее занимавшего пост главы отдела по связям Kadokawa с оргкомитетом Олимпиады, приговорили к двум годам лишения свободы

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Окружной суд Токио в четверг вынес обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника издательства Kadokawa, признанного виновным в даче взятки члену оргкомитета Олимпиады в Токио с целью получения рекламных контрактов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 63-летний Манива Кодзи, который ранее занимал пост главы отдела по связям компании с оргкомитетом Олимпиады, был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года.

В апреле к 2,5 годам условно был также приговорен бывший председатель совета директоров крупной японской компании по производству спортивной одежды AOKI Holdings Хиронори Аоки. Его также признали виновным в даче взятки бывшему члену оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси.

В общей сложности бывшему члену оргкомитета Олимпиады в Токио предъявлено четыре обвинения в получении взяток от нескольких крупных компаний, включая Kadokawa и AOKI, на сумму порядка 200 млн иен ($1,5 млн). В ответ Такахаси обеспечивал им выгодные условия во время процесса отбора спонсоров для Игр и дальнейшие рекламные контракты.

Такахаси неоднократно подчеркивал, что имел тесные деловые контакты с AOKI, когда был сотрудником крупнейшей в стране рекламной компании Dentsu, но полностью оборвал их, как только стал членом оргкомитета Игр. В августе 2022 года Такахаси был арестован по запросу прокуратуры Токио, однако в декабре его отпустили под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.