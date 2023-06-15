В Кабардино-Балкарии после дождя более 2,1 тыс. абонентов остались без водоснабжения

По данным МЧС, в республике сохраняется неблагоприятный прогноз погоды

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Река подмыла магистральный водопровод в Зольском районе Кабардино-Балкарии, без воды остались более 2,1 тыс. абонентов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:40 мск 15 июня поступило сообщение о том, что в городском поселении Залукокоаже в связи с подъемом уровня воды на реке Золка поврежден основной водопровод. Всего без водоснабжения остаются 2 120 абонентов", - говорится в сообщении.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. На территории республики сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

Как сообщил глава региона Казбек Коков, из-за непогоды в некоторых населенных пунктах оборваны линии электропередачи, повреждена инфраструктура, подтоплены улицы. "Все случаи держу на постоянном личном контроле. Так, в настоящее время энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Виноградное, Солдатская, Черниговское и Янтарное Прохладненского района. На месте аварии находятся оперативные бригады, необходимые силы и техника имеются. На время ремонтных работ муниципальные службы организуют подвоз воды местным жителям", - написал Коков в своем Telegram-канале.