СМИ: в Пакистане эвакуировали свыше 67 тыс. человек из-за циклона "Бипарджой"

Как сообщает газета Dawn, в 39 временных лагерях разместили 82% населения

ИСЛАМАБАД, 15 июня. /ТАСС/. Власти юго-восточной пакистанской провинции Синд эвакуировали свыше 67 тыс. жителей в безопасные районы в связи с приближением к побережью со стороны Аравийского моря мощного циклона "Бипарджой".

Как сообщает в четверг газета Dawn, в 39 временных лагерях размещены 82% населения, которому может угрожать удар стихии. Полностью эвакуация завершится к вечеру этого дня, когда циклон, как ожидается, достигнет побережья Пакистана. Для оказания помощи жителям в повышенную готовность приведены армейские подразделения и службы экстренного реагирования на стихийные бедствия.

По распоряжению правительства Синда прекращена подача газа на промышленные предприятия с целью обеспечения им энергетических объектов, чтобы исключить перебои в подаче электроэнергии населению во время циклона. Из-за приближения "Бипарджой" в провинции введен запрет на полеты легкомоторной авиации и возможна отмена рейсов самолетов пакистанских авиаперевозчиков из местных аэропортов.

Циклон "Бипарджой" образовался в северо-восточной части Аравийского моря в конце прошлой недели, это первый мощный циклон в регионе в текущем году. Он смещается на прибрежные районы западной Индии и юго-восточного Пакистана.