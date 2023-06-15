В Калининградской области рекомендовали вывезти детей из лагеря из-за пожара на свалке

По данным регионального управления Роспотребнадзора, риски задымления территории учреждения возросли с учетом продолжающегося горения мусора и меняющегося направления ветра

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендовало приостановить работу лагеря "Бригантина" и вывезти из него детей из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Круглово. Об этом ведомство сообщило в четверг в своем официальном Telegram-канале.

"С целью недопущения угрозы здоровью детей управлением Роспотребнадзора рекомендовано с 15 июня приостановить работу лагеря и вывезти детей", - говорится в сообщении.

Ведомство контролирует состояние воздуха в районе населенных пунктов и лагеря в районе возгорания полигона ТКО. По результатам измерений 12, 13, 14 и 15 июня превышений допустимых концентраций вредных веществ по приоритетным показателям на территории лагеря не выявили. Но, с учетом продолжающегося горения мусора и меняющегося направления ветра, возросли риски задымления территории лагеря.

О пожаре на мусорном полигоне "Круглово" стало известно 12 июня. По данным областной прокуратуры, на 13 июня возгорание распространилось на всю его площадь - порядка 5 тыс. кв. м. За сутки сотрудникам МЧС удалось сократить площадь горения в пять раз - до 1 тыс. кв. м. На 14 июня, по данным регионального управления МЧС, на полигоне отмечалось очаговое горение на площади 500 кв. м. Прокуратура области проводит проверку по факту произошедшего.