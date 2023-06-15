В Саратове умер подросток, госпитализированный после курения вейпа

Проводится проверка

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Госпитализированный после курения вейпа 15-летний подросток в четверг умер в больнице Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"По предварительным данным, 29 мая в медицинское учреждение был доставлен 15-летний мальчик с диагнозом - отравление неясной этиологии, отек легких. Несмотря на оказание медицинской помощи подросток скончался 15 июня", - сообщили в управлении.

По факту смерти следователи организовали проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Олег Костин, вечером 29 мая в реанимацию саратовской областной детской клинической больницы доставили 15-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что его состояние ухудшилось после курения вейпа в компании знакомых. Сердце мальчика дважды отказывалось работать, однако врачам удалось его запустить. Позже подростка ввели в искусственную кому.