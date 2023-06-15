Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом задерживаются пятые сутки

Пассажиров планируют отправить тремя рейсами из Южно-Сахалинска 16 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Аврора" между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в четверг задержали еще на одни сутки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы остаются задержанными по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту. Точное количество ожидающих пассажиров не сообщается.

В аэропорту добавили, что пассажиров планируют отправить тремя рейсами из Южно-Сахалинска 16 июня после 12:00 (04:00 мск). Эти же самолеты, возвращаясь на Сахалин, заберут ожидающих в Южно-Курильске пассажиров. Однако точная информация появится только утром, так как в зоне прилета на Кунашире погодные условия не улучшаются.

Ранее сообщалось, что самолеты между двумя островами не летают с 11 июня, но каждый день вносятся в расписание.

Сейчас на территории аэропорта Южно-Курильска стоит сильный туман, дует ветер. В условиях плохой видимости аэропорты Курильских островов не могут принимать самолеты.