Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский ударный беспилотник

Инцидент произошел в Гомельской области

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Белорусские пограничники сбили в Гомельской области в конце мая украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил государственный пограничный комитет республики.

"Инцидент произошел в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь. В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике", - говорится в сообщении.

При осмотре местности в районе падения беспилотного аппарата "обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия". "По итогам проведенной взрывотехнической экспертизы изъятых элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого летательного аппарата", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В начале февраля белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник вблизи государственной границы в Брестской области. Осенью и в начале зимы прошлого года Госпогранкомитет периодически сообщал об аналогичных случаях. По данным погранслужбы по состоянию на середину января, с начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Беларуси.

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. По данным погранкомитета, по состоянию на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих, ведется оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.