Число погибших в результате паводка жителей Херсонской области возросло до 18

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что с начала спасательной операции из зоны подтопления эвакуировали более 7,5 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 15 июня. /ТАСС/. Число жертв подтопления населенных пунктов Херсонской области, возникшего вследствие прорыва Каховской ГЭС, по которой нанесли удар украинские войска, возросло до 18. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что с начала спасательной операции из зоны подтопления эвакуированы более 7,5 тыс. человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Из них за последние сутки - 277 человек. По данным врио губернатора, в пунктах временного размещения в Железном Порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1 764 эвакуированных, в лечебные учреждения доставлены 93 пострадавших.

Он добавил, что на данный момент провели вакцинацию от опасный инфекций 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий. В среду председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что в области открыто 11 пунктов вакцинации и власти стремятся ускорить этот процесс.

По данным врио губернатора, уровень воды в подтопленных населенных пунктах продолжает снижаться. В Алёшках он составляет 0,1 м, в Голой Пристани - 0,25 м. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 м. При этом на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободились от подтопления, идет откачка воды из нижних помещений зданий, их сушка тепловыми пушками, специальная обработка и вывоз мусора. В Алёшкинском муниципальном округе освободились от воды 4,2% домов, в Голопристанском - 2,9%, сообщил Сальдо.