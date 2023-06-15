15 июня, 06:58

В Рязанской области ликвидировали пожар на мусорном полигоне

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ТАСС, 15 июня. Спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Касимовском районе Рязанской области. Проводятся инженерные мероприятия для недопущения новых очагов возгораний, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Ликвидация пожара была объявлена вчера в 21:50, но на месте продолжает работать инженерная техника, дежурит пожарный расчет. Проводятся инженерные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, площадь пожара составила 800 кв. м. "Точная площадь будет известна после завершения всех мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Пожар на полигоне ТБО возле деревни Кауровка Касимовского района произошел 14 июня, площадь возгорания составляла порядка 500 кв. м. 

Теги:
РоссияРязанская область
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