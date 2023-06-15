15 июня, 07:00
Лесные пожары в России

В Тюмени объяснили запах гари в городе почвенными пожарами в Свердловской области

Ситуация осложняется отсутствием дождя

ТАСС, 15 июня. Запах гари, который зафиксировали в Тюмени, вызван почвенными пожарами в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

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"Запах гари в Тюмень пришел из-за почвенных пожаров в Свердловской области. Ситуация осложняется отсутствием дождя в соседнем регионе", - говорится в сообщении.

В УрФО на 14 июня действовали 16 лесных пожаров на общей площади 660 га в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Из них девять возгораний локализовали. В Свердловской области зафиксировали пять лесных пожаров на площади 72 га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьСвердловская область
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