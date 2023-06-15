В Прикамье заявили, что в доме, где произошел взрыв газа, не проверялось оборудование

В результате ЧП пострадал один человек

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Своевременное обслуживание газового оборудования не проводилось в многоквартирном жилом доме Красновишерска Пермского края, где в среду произошел взрыв газа в квартире на пятом этаже. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья.

"Многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. По информации администрации Красновишерска, своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, на территории дома ввели режим повышенной готовности, проведены мероприятия по обеспечению безопасности населения. Также во всех подъездах дома, кроме первого, восстановили электроснабжение. В МинЖКХ пояснили, что специалистами проведут инструментальное обследование жилого дома для определения характера повреждений строительных конструкций, нанесенного ущерба, пригодности для проживания в жилых помещениях. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства региона, для жителей организован телефон горячей линии: +7 (34 243) 3-05-05.

Об инциденте

Сообщение о взрыве бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Лоскутова, 3 в Красновишерске поступило 14 июня в 22:10 (20:10 мск). По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, по прибытии пожарных расчетов, зафиксировали разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами, горели домашние вещи. Пожар на площади 50 кв. м ликвидировали в 22:20 (20:20 мск). До прибытия пожарных из здания эвакуировали 60 человек, в том числе пять детей, еще двух человек с четвертого этажа пожарные спасли по автолестнице. В результате ЧП один человек пострадал. По данным прокуратуры Пермского края, мужчину госпитализировали с ожогами.

На месте работают правоохранительные органы. Прокуратура Красновишерского района также организовала проверку, при проведении которой будет дана оценка соблюдению правил эксплуатации внутридомового газового оборудования, в том числе со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. По данным ведомства, в целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел инцидент.