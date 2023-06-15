Во Владимирской области возбудили дело против экс-главы филиала паспортно-визового сервиса

По данным ФСБ, его действия причинили ущерб бюджету на сумму 8 млн рублей

ТАСС, 15 июня. Уголовное дело возбудили во Владимирской области в отношении бывшего директора филиала паспортно-визового сервиса, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСБ.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего директора филиала по Владимирской области ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, 1979 года рождения, связанная с превышением должностных полномочий. В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

ФГУП предоставляет госуслуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента. По версии следствия, обвиняемый организовал принудительное направление иностранных граждан по указанным вопросам в организацию своих знакомых - ООО "Содействие 33-плюс", чем причинил ущерб государственному бюджету в размере не менее 8 млн рублей.

"Помимо этого, воспользовавшись тем, что ООО "Содействие 33-плюс" находится в том же здании, что и ФГУП, фигурант осуществил блокировку входа иностранных граждан в помещение филиала таким образом, что они не могли получить услуг, минуя помещения указанного общества. Таким образом, весь спектр миграционных услуг, которые обязан осуществлять филиал, оказывался ООО "Содействие 33-плюс", - добавили в ведомстве.