На Кубани подтопленными после дождей остаются 41 двор и 15 домов

Штормовое предупреждение по непогоде в крае продлили до 16 июня

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Подтопленными в Краснодарском крае после ливней по состоянию на утро четверга остаются более 40 придомовых территорий и 15 домов в Лабинском и Кавказском районах. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

"По состоянию на сегодняшнее утро, в Лабинском и Кавказском районах остаются подтопленными 41 придомовая территория, в 15 домах находится вода. Работы по откачке воды продолжаются. Проводится работа оценочных комиссий в пяти муниципальных образованиях по обследованию пострадавших территорий", - говорится в сообщении.

В общей сложности, в крае были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлили до 16 июня.