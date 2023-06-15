В Забайкалье пресекли деятельность 38 человек, поддерживавших экстремистское движение

Троих из них приговорили к лишению свободы, еще троих оштрафовали, остальным вынесли официальные предостережения

ТАСС, 15 июня. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Забайкальском крае деятельность активных участников запрещенного в России экстремистского движения "А.У.Е". Несколько из них приговорили к лишению свободы, сообщили в четверг в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"На территории Читинского, Могойтуйского, Приаргунского, Карымского и Кыринского районов выявлена и пресечена незаконная деятельность 38 жителей региона, поддерживающих идеологию "А.У.Е". Молодые люди вели пропаганду "воровской" идеологии, организовывали для нужд заключенных сбор так называемого тюремного общака, вовлекали жителей региона в деятельность запрещенной организации", - сообщили в ведомстве.

Троим вынесены административные штрафы, 32 получили от прокуратуры Забайкальского края официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

8 июня одного активного члена "А.У.Е" Карымский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Ранее двоих других участников запрещенной организации Черновский районный суд Читы приговорил к 3 и 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.