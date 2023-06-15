Жительницу Волгоградской области осудили за участие в ИГ

Ее приговорили к пяти годам колонии

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии общего режима 44-летнюю жительницу Волгоградской области за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Приговором Южного окружного военного суда Балагурова М. В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантка дела приговорена к пяти годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области была задержана 44-летняя жительница Волгоградской области, находившаяся в международном розыске, за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) и незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.