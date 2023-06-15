Минюст начал проверку "Ельцин центра" на предмет деятельности иноагента

Замглавы ведомства Олег Свириденко сообщил, что проверить центр попросил один из депутатов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ начало проверку "Ельцин центра" в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет", - сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос депутата на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Президентский центр Б. Н. Ельцина ("Ельцин центр") открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.