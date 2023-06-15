В Подмосковье раскрыли убийство 20-летней давности

Обвиняемый скрывался в Брянске, его задержали

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подмосковные следователи раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 53-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, совершенном в 2002 году (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, в феврале 2002 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского района, в ходе возникшей ссоры нанес своему знакомому множественные удары ножом. В квартиру пришли знакомые потерпевшего, которые вызвали скорую помощь и попытались задержать обвиняемого, но он смог скрыться с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый скрылся, и позднее был объявлен в федеральный розыск.

В 2022 году благодаря работе следователей и криминалистов оперативники задержали обвиняемого в Брянске, где тот скрывался.