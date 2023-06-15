15 июня, 08:18

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземные толчки ощущались в 55 км от Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 15 июня. Сейсмологи в четверг зарегистрировали в 50 км от Петропавловска-Камчатского землетрясение магнитудой 4,7. Местные жители ощутили подземные толчки, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 55 км, глубина - 95 км, магнитуда - 4,7", - говорится в опубликованном сообщении.

Ведомство ведет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков. Местным жителям предложено заполнить форму. Некоторые уже сообщили о том, что ощутили резкий толчок. 

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РоссияКамчатский край
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