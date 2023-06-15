МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову

В отношении нее возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, объявлена в розыск.

"Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе МВД России без уточнения статьи.

Столичное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле текущего года. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, Брюханова разместила соответствующий видеоролик в YouTube.

Анастасия Брюханова - бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы. Также она известна сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем и Ильей Варламовым (признаны иноагентами).