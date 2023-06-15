В Красноярском крае задержали подростка за угрозу поджога здания отдела полиции

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 15 июня. Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка, угрожавшего поджечь здание отдела полиции в Иланском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального МВД в четверг.

"Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и поделился о своих планах поджечь здание отдела полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, им оказался 17-летний подросток. Мотивов своих действий молодой человек не раскрыл, лишь сказал, что ему было скучно", - говорится в сообщении.

Следователи полиции в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.