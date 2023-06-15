В Уфе возбудили дело о содействии терроризму в отношении несовершеннолетнего

Он переписывался с участниками террористической организации, подтвердил приверженность их идеям и пропагандировал ее деятельность в интернете

УФА, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и содействие терроризму возбуждено в отношении 17-летнего жителя Уфы. Он вел переписку с участниками запрещенной организации, получил документ о вступлении, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя г. Уфы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый переписывался с участниками террористической организации в интернете, подтвердил приверженность их идеям и получил документ, подтверждающий вступление в организацию. Также он пропагандировал деятельность террористической организации в интернете, добавили в СК.

Факт участия несовершеннолетнего в террористической деятельности был выявлен оперативниками УФСБ России по Республике Башкортостан.