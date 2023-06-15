Еще девять женщин обвинили Билла Косби в сексуальном насилии

Уже более 60 женщин обвинили комика в сексуальных домогательствах различного характера вплоть до изнасилований, уточняет NBC

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Девять женщин подали иск против 85-летнего американского комика Билла Косби, которого они обвиняют в сексуальном насилии, в окружной суд штата Невада. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

В тексте иска указано, что Косби использовал "свое влияние, славу и престиж" для изоляции каждой из девяти женщин и сексуальных домогательств в их отношении. Телеканал уточняет, что к настоящему моменту более 60 женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах различного характера вплоть до изнасилований. Отмечается, что многие обвинения были выдвинуты еще десятилетия назад, однако женщины снова подают иски по мере изменения законодательства ряда штатов и порядка, в котором они рассматривают дела о сексуальном насилии. В штате Невада в конце мая были упразднены временные рамки для подачи подобных исков.

Пресс-секретарь актера Эндрю Уайатт подверг действия женщин критике, заявив, что они руководствуются "зависимостью от огромного внимания медиа и жадностью". "С этого дня мы больше не будем позволять этим женщинам выдвигать различные обвинения против господина Косби, не проверив их в суде общественного мнения и в зале суда", - сообщается в заявлении юриста. Сам Косби отрицает все обвинения.

2 июня обвинения в отношении Косби выдвинула бывшая модель журнала Playboy Виктория Валентино, также обвинив его в сексуальных домогательствах.

Предыдущие разбирательства

В декабре 2022 года пять женщин подали в суд на Косби связи с сексуальными домогательствами. В иске утверждалось, что каждая из женщин подверглась насилию со стороны комика на съемочной площадке или в других ситуациях с конца 1960-х по 1990-е гг. По их утверждению, в ряде случаев Косби якобы предварительно накачивал женщин наркотиками.

В июне 2022 года жюри присяжных суда в Санта-Монике (штат Калифорния) признало комика виновным по другому делу о домогательствах. Решение было вынесено в пользу 64-летней Джуди Хут, которая обвинила его в том, что тот в 1975 году в поместье Playboy ("Плейбой") в Лос-Анджелесе приставал к ней. На тот момент ей было лишь 16 лет.

Летом 2021 года комик вышел на свободу, после того как суд в Пенсильвании (штат Филадельфия) отменил обвинительный приговор от апреля 2018 года, где суд присяжных признал Косби виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре того же года актер был приговорен к тюремному заключению.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).