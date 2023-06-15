15 июня, 10:50

В Сочи восстановили работу канализационной насосной станции микрорайона после наводнения

В Ситуационном центре водоканала Сочи сообщили, что работы проводились без вреда и ущерба для экологии курорта

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Пуско-наладочные работы на крупной канализационной насосной станции (КНС) в микрорайоне Мацеста завершены, сообщили в четверг в Ситуационном центре водоканала Сочи.

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"Мобильная спецтехника осушала объект до позднего вечера. Включение оборудования производилось <…> поэтапно. Тщательной проверке подверглись насосы, электродвигатели, технологическое оборудование, высоковольтные трансформаторы, шкафы управления, начиненные важным программным обеспечением. Весь комплекс работ проводился без вреда и ущерба для экологии курорта", - говорится в распространенном сообщении.

Накануне все помещения КНС были затоплены 8-метровой толщей воды. В общей сложности было откачано 1,5 млн тонн.

Уточняется, что первый насос был запущен в работу в 21:00 в среду. В 22:30 все агрегаты были переведены на автоматический режим. К полуночи работа объекта была выведена на штатные показатели, канализование микрорайона восстановлено в полном объеме.

В ночь на среду в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор. Коммунальщики в ночь на четверг вывезли 700 кубометров древесины и мусора. Был поврежден газопровод, частично нарушено электроснабжение, которое к утру четверга восстановили. В микрорайоне Мацеста течением были повреждены три водовода и полностью затоплена канализационная насосная станция, ее работу временно приостановили без ущерба для экологии. Водоснабжение микрорайона было временно приостановлено, людям подвозили питьевую воду. К вечеру в среду аварийно-восстановительные работы на поврежденных водоводах были завершены. Власти Сочи ввели режим ЧС локального характера в Хостинском районе города, к середине дня реки вернулись в русло. В целях безопасности купание на пляжах запрещено. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, туроператоры не получают запросов от отдыхающих на отмену броней на курортах в Сочи в связи с непогодой. 

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