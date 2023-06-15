В Калининградской области локализовали крупный пожар на полигоне ТКО

В тушении задействованы три единицы спецтехники от МЧС, семь единиц техники других ведомств и сотрудники лесного хозяйства

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Крупный пожар на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) у поселка Круглово Калининградской области удалось локализовать спустя три дня после возгорания, в настоящее время идет проливка очагового горения на общей площади 500 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Пожар на свалке в Круглово локализован, распространение открытого огня остановлено. Проводится проливка очагового горения на площади 500 кв. м", - сказала представитель пресс-службы. При этом она отметила, что площадь тления, благодаря усилиям пожарных уменьшившаяся за минувшие сутки почти вдвое, составляет на сегодня порядка 6 000 кв. м.

Пожар тушат от МЧС три единицы спецтехники, к операции по полной ликвидации возгорания привлечена пожарная техника других ведомств, в общей сложности семь единиц, а также сотрудники лесного хозяйства.

Пожар на полигоне ТКО был зафиксирован 12 июня. По данным областной прокуратуры, 13 июня возгорание достигло площади порядка 5 тыс. кв. м. За сутки сотрудникам МЧС удалось сократить площадь горения в пять раз - до 1 тыс. кв. м. Прокуратура области проводит проверку по факту произошедшего.

Власти Калининградской области считают, что пожар на свалке возник в результате поджога. Губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что этот мусорный полигон планировали закрыть в июле для рекультивации, но теперь сделают это раньше. В четверг региональное Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что свалка у поселка Круглово и свалка Ельняки окончательно закрыты с 15 июня. В Калининградской области ранее был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.