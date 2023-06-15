15 июня, 11:32

Число госпитализированных после отравления шаурмой в Приангарье выросло до 35

Среди них оказались девять детей

ТАСС, 15 июня. Число госпитализированных в результате отравления шаурмой в кафе быстрого питания в Братске Иркутской области возросло до 35. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"В инфекционные отделения ОГАУЗ "Братская городская больница №5" и ОГБУЗ "Братская детская городская больница" госпитализировано 35 человек, в том числе 9 детей. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о 29 госпитализированных, среди них были 5 детей. Всего отравились шаурмой 62 человека. 

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